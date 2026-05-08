阪神の才木浩人投手（２７）が７日、「母の日」の快投を強く誓った。１０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）に先発予定で、２４年には５月１２日・ＤｅＮＡ戦（横浜）で４安打完封勝利。再び節目の日に登板が巡り、結果で感謝を伝える覚悟だ。「面白いというか、特別なイベントはすごくいいですよね。感謝の気持ちを持って、という感じです」。少し気恥ずかしそうに母・久子さんに向けた思いを明かした。この日は甲子園で指名練習に参加