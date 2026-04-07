球団発表

プロ野球の阪神は7日、甲子園球場でヤクルトとの一戦を迎える。同球場では今季初のセ・リーグ公式戦。球団からは始球式に大物ゲストの登場が発表され、ネット上では歓喜が広がった。

甲子園のマウンドに立つのは、シンガーソングライターのあいみょん。地元の兵庫県西宮市出身で、2022年11月5日には同球場での弾き語りライブ「AIMYON 弾き語りLIVE 2022 -サーチライト-in 阪神甲子園球場」を開催したこともある。

6日、球団から正式発表されると反響が広がり、ネット上では歓喜の声を中心に様々な声で溢れた。

「始球式あいみょん嬉しいーー！」

「あいみょん始球式まじ!? おめでとうすぎるよー！」

「阪神とあいみょんがセットなんて最高!!」

「スゴい!!あいみょんが始球式!!!!」

「あいみょん！！まさかの阪神タイガース始球式に」

「事前に分かってたら休みとって行きたかったーー」

球団を通じてコメントも寄せられ「甲子園球場での始球式、ほんまに憧れでした。地元民として誇りに思います。そして7月には、また甲子園球場で2日間のライブが決まっています。その成功の祈りと、阪神タイガースの活躍を願い、精一杯投げたいと思います！」と意気込んだ。



（THE ANSWER編集部）