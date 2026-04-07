=LOVE、最新シングル「劇薬中毒」が自己最高初週売上36.0万枚 2作連続通算7作目の1位【オリコンランキング】
指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・=LOVE（イコールラブ）の最新シングル「劇薬中毒」（げきやくちゅうどく）が、4月7日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」の1位に初登場。自身初の初週売上30万枚を超えた前作「ラブソングに襲われる」（2025年10月20日付：33.0万枚）を上回る自己最高初週売上36.0万枚を記録した。
【動画】=LOVE（イコールラブ）の最新シングル「劇薬中毒」ミュージックビデオ
1位獲得は、前作「ラブソングに襲われる」（2025年10月20日付）に続き、2作連続、通算7作目。「オリコン週間シングルランキングTOP10入り」記録も、2017年9月発売のデビューシングル「=LOVE」から20作連続に更新した。
本作では、野口衣織（のぐち・いおり）と佐々木舞香（ささき・まいか）がダブルセンターを担当。恋に溺れる、激情的な愛を歌ったラブソングとなっている。
=LOVEは現在、8周年ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』を開催中。4月18日、19日には横浜スタジアムでファイナル公演を迎える。6月20日、21日には、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で、『＝LOVE STADIUM LIVE』を開催予定。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間:2026年3月30日〜4月5日）＞
【動画】=LOVE（イコールラブ）の最新シングル「劇薬中毒」ミュージックビデオ
1位獲得は、前作「ラブソングに襲われる」（2025年10月20日付）に続き、2作連続、通算7作目。「オリコン週間シングルランキングTOP10入り」記録も、2017年9月発売のデビューシングル「=LOVE」から20作連続に更新した。
=LOVEは現在、8周年ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』を開催中。4月18日、19日には横浜スタジアムでファイナル公演を迎える。6月20日、21日には、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で、『＝LOVE STADIUM LIVE』を開催予定。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間:2026年3月30日〜4月5日）＞