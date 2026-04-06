「もう少し考えたい。まだ決まっていないのが正直なところ」

【写真】りくりゅうペアが披露した貴重な「和服姿」

ミラノ・コルティナ五輪での金メダル獲得という、日本スケート史に残る偉業を成し遂げた、フィギュアスケートペアの三浦璃来（24）と木原龍一（33）。前述は大阪で行われたアイスショーに出演し、今後の進退を問われた木原の言葉だ。

「りくりゅう」ファンの本音

3月に行われた世界選手権を欠場したペアだけに、その去就に注目が集まるのは当然だが、ファンの胸中はいま複雑に揺れ動いている。

SNSに溢れるのは、これまでのふたりへの感謝と、それゆえの“葛藤”の声である。

「正直、もう一度あの感動を味わいたい。でも、それ以上に“もう無理をしないで”という思いが勝ってしまうんです」

そう語るのは、長年ふたりを追い続けてきた熱心なファンの一人だ。

木原の度重なる腰の負傷、そしてそれを支え続けた三浦。二人がどれほどの痛みを抱え、血の滲むような努力で頂点に立ったかを、ファンは誰よりも知っている。

「今後については『焦って決めなくていいよ』というのが、今のファンの共通認識でしょう。引退という言葉を聞くのは寂しいけれど、ボロボロになるまで滑り続けてほしいなんて、今の二人の姿を見ていたら口が裂けても言えません。今はただ、スケート靴を脱いで、ゆっくりしてほしい。そんな“親心”のような思いが広がっているんです」（スポーツ紙記者）

一方で、アイスショーで見せる二人の滑りは、さらに輝きを増している。あの多幸感溢れるスケーティングを一度目にすれば、「まだ終わってほしくない」という本音が漏れるのも無理はない。

「二人の間に流れる空気感は、世界でも唯一無二。あの笑顔が見られなくなるのは、フィギュア界にとっても大きな損失だと思います。もし身体が許すなら、あともう少しだけと願うファンが多いのは当然ですよ。でもフィギュア選手のピークは一般的に20歳前後といわれているので……」（前出・ファン）

そんな「現役続行」か「引退」かという議論の傍らで、一部のファンから根強く囁かれているのが、二人の“結婚”を願う声だ。

「りくりゅうの魅力は、単なる技術力ではありません。璃来さんが木原選手を信頼しきっている、あの“全面降伏”の可愛らしさと、それを受け止める木原選手の包容力。過去のインタビューでも、璃来さんは『龍一くん以外のパートナーは考えられない。彼が辞めるときは私も辞める』と断言しています。ファンにとってこれはもう“実質的なプロポーズでは”と期待する声が上がっています（笑）。

公式ともにパートナーになるという決断をすれば、ファンにとって最高に幸せな形になるのではないでしょうか」（前出・記者）

もちろん、二人の関係は二人にしかわからないもの。しかし、ファンがそこまで踏み込んで願ってしまうほど、二人が築き上げた信頼関係は尊いものに。進退について「考える時間」が必要なのは、それだけ彼らがフィギュアスケートに、そしてお互いに誠実であることの証。

「どんな道を選んでも、二人が笑っていられるならそれが正解」

ファンの想いは、その一点に集約されている。ふたりが出す「答え」を静かに、そして温かく待ち続けたい。