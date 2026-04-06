この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

テレビから占い番組が消えた理由は「コンプライアンス」だった。現代の番組が講じる「あくまでも占いです」という防衛策

「逆にダメージになる」イモトのWiFi課徴金問題で浮き彫りになった安易なNo.1表記の代償

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"元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。"