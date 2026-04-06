元テレビ局員が明かすワンセグ衰退の真実。スマホと相性が悪かった「頭でっかちビジネス」の欠陥とは
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YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」が、「【衝撃】搭載機種1億台からゼロへ。ワンセグ機能がスマホにない決定的な理由がこれ【テレビ スマホ】」を公開した。ガラケー時代には当たり前だった「ワンセグ」機能が、なぜ現代のスマートフォンから消え去ったのか、その決定的な理由を解説している。
動画冒頭、2011年頃には搭載機種が1億台を突破し、携帯電話の80%以上に搭載されていたワンセグが、現在はほぼ絶滅状態にある現状を紹介。下矢氏はワンセグの本質を「すごい頭でっかちビジネスだった」と定義づけ、普及しきらなかった3つの理由をひも解いていく。
1つ目の理由は、テレビ番組と視聴スタイルのミスマッチだ。テレビ番組は家でじっくり見る前提で作られており、「移動時間の10〜20分では内容が分からない」と指摘。隙間時間に見る携帯電話との「相性がめちゃめちゃ悪い」と語った。2つ目は、ビジネスモデルの欠陥である。通信会社は通信料が増えず、端末メーカーはコストが膨らむだけで、「誰も得しないサービス」であったため、積極的に推進する企業が存在しなかった。3つ目は、地下街などでテレビの電波が届かない場所が多かった点だという。
さらに、とどめを刺したのが「NHKの受信料」問題である。2019年、ワンセグ機能付き携帯を所有しているだけでNHKとの契約義務が生じると最高裁で判決が下された。これにより、ワンセグ機能付きの端末を避ける消費者が増え、「心理的なハードル」になったと解説した。
一方で、災害時の情報収集手段として、防災ラジオなどの一部用途では現在も重宝されているという。単なる機能の衰退ではなく、「特定用途のところで生き残っている」と結論づけ、サービスの存在意義について考えさせられる動画となっている。
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