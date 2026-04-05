ブラジル、イングランド撃破の裏にあるシント・トロイデンの存在 鎌田、彩艶らを輩出した日本代表の欧州拠点に
今季のベルギーリーグで好調を維持しているシント・トロイデン。日本のDMMが経営権を持つクラブであることから、多くの日本人選手が在籍している。
直近のユニオン戦では谷口彰悟、畑大雅、山本理仁、伊藤涼太郎、後藤啓介が先発、松澤海斗がベンチ入りしている。
『The Athletic』ではシント・トロイデンの育成力に注目、昨今の日本代表を支える存在だと称賛した。
6月のW杯まで残り2カ月となったが、今の日本代表は非常に好調といえる。直近の欧州遠征ではスコットランドとイングランドを撃破。10月の親善試合でもブラジルを破っており、W杯でのベスト8入りを期待させるチームとなっている。
2017年のシント・トロイデン買収時に同クラブのCEOを務める立石敬之氏は同メディアに対して、「いつか日本代表のセンターラインを全員シント・トロイデンの選手にしたい」と語った。その夢は現実のものとなっており、イングランド戦では鈴木、谷口、鎌田が先発、後藤はベンチ入りしている。
ヨーロッパで日本の育成を支えているシント・トロイデン。現在も複数の日本人選手が在籍しているが、今後彼らはどのようにしてサムライブルー入りを目指すのだろうか、注目したい。