歴代新人開幕投手の実績と共通点

ロッテのドラフト2位、毛利海大投手（明大）が新人ながら開幕投手を務め、5回無失点の好投でプロ初先発初勝利を挙げた。1950年代までは珍しくなかった新人開幕投手だが、1960年から2025年にかけては4例のみと極めて稀なケースである。

今回は1960年から2025年までの間に新人で開幕投手を務めた4名の投手について詳しく紹介。各投手がルーキーイヤー全体でどれだけの成績を残したのか、そして翌年以降にどんな活躍を見せたのかをあらためて振り返る。

城之内邦雄氏は1962年に巨人へ入団し、1年目から開幕投手に抜擢された。同年は56試合で280回を投げ、24勝12敗、防御率2.21を記録。新人王を獲得するなど圧倒的な成績を残した。その後も7年連続2桁勝利、6年連続防御率2点台を記録し、5年目で通算100勝に到達。1965年、1966年には2年連続21勝を挙げ、巨人のV9時代を支えた。1969年以降は故障で登板機会が減少し、1971年に引退。その後1974年にロッテで現役復帰し、1軍5試合に登板。同年のリーグ優勝、日本一に貢献し、巨人のV9に終止符を打つ一員となった。

高野光氏は1983年ドラフト1位でヤクルトに入団し、1984年に開幕投手を務めた。1年目は38試合で162回を投げ、10勝12敗2セーブを記録。ルーキーイヤーから2桁勝利を挙げた。翌1985年は成績を落としたが、1986年に12勝を挙げ、200投球回に到達。防御率3.10と自己最高の成績を残した。その後も主力として登板を重ねたが、1989年以降は故障で2年間1軍登板なしとなった。

城之内氏は24勝、則本投手は15勝の成績を残して新人王に

則本昂大投手は2012年ドラフト2位で楽天に入団し、2013年に新人開幕投手を務めた。1年目に15勝を挙げて新人王を獲得し、チームのリーグ優勝と日本一に貢献。以降はエースとして6年連続2桁勝利を記録し、5年連続最多奪三振のタイトルを獲得した。2024年からはリリーフに転向し、同年は32セーブで最多セーブを獲得。2年連続50試合以上に登板するなど、役割を変えても主力として活躍を続けている。今季から巨人に移籍した。

北山亘基投手は京都産業大学から、2021年に北海道日本ハムに入団。プロ1年目の2022年はドラフト8位指名ながら開幕投手へと異例の大抜擢を受け、開幕戦では2回を無失点とオープナーとして好投。その後はリリーフとして登板を重ね、55試合で16ホールド9セーブ、防御率3.51と新人ながら勝ちパターンの一角としてブルペンを支える活躍を見せた。

2023年途中に先発へ転向し、同年は14試合で6勝、防御率3.41と一定の成績を記録。翌2024年には故障もあって前年と同じ14試合の登板にとどまったが、5勝1敗、防御率2.31、奪三振率9.59と投球内容を大幅に向上させ、チームの2位躍進に貢献する活躍を見せた。

城之内氏は24勝、則本投手は15勝と新人離れした成績を残して新人王のタイトルを獲得し、高野氏もルーキーイヤーから2桁勝利を達成。北山投手も勝利の方程式を担ってフル回転の投球を見せており、いずれもプロ1年目から出色の活躍を披露したことが示されている。さらに、各投手はプロ2年目以降も活躍を続けており、チームの躍進にも貢献したという点も見逃せない要素となっている。毛利投手がルーキーイヤーに開幕投手を務めた先人たちに続き、中心的存在へと飛躍を遂げるか注目のトピックとなりそうだ。（「パ・リーグ インサイト」望月遼太）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）