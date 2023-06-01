変貌自在なBTS・Jin、“投げキッス”も披露「お気に入りのJinを見つけて」
7人組グループ・BTSのJinが出演する「アルガンリッチオイルシリーズ」の新CM「ルシードエルアルガンリッチオイルシリーズ」篇が、きょう4月1日にWEB公開され、23日に地上波で放送開始される。
【動画】パジャマ姿にメガネ姿まで！変幻自在な姿をみせるJin
CMが始まると、お風呂上がりのようなリラックスした装いで気持ちよさそうにドライヤーをかけるJinが登場。Jinが画面をまるで鏡のように使い、身支度をする様子を映し出していく。次に現れたのはパジャマ姿のJin。寝起きのようなトロンとした表情で、歯磨きをしながら、髪型を考えている。
続くシーンでは、ピンクのカーディガンを羽織ったJinが登場し、ご機嫌な様子で毛先にオイルを揉みこんでいく。髪型がうまく決まり、ワクワクしているような笑顔を見せると、茶色のニットに眼鏡をかけたJinが登場。めがねを上げ下げする仕草や、少年のような表情は、あどけなさと知性を兼ね備えるJinならではのシーンに仕上がっている。
最後は、ツヤのある黒髪にライダースジャケットを羽織り、ネクタイを締めたJinが登場。「アルガンリッチオイルシリーズ」というJinのせりふが流れると、洗練されたスタイリッシュな雰囲気をまとい、画面越しの視聴者への投げキッスを送る。
ピンクのカーディガンを着用し、ヘアオイルを毛先に揉みこむシーンでは、Jinの徹底した表現へのこだわりが垣間見える瞬間も。片手でオイルを揉みこんでみたり、髪を左右に振ってニュアンスを出してみたりと、自らさまざまなバリエーションを試し、「より魅力的な表情を見せたい」「一つひとつの動きにこだわりたい」という、表現への情熱が強く感じられるカットの連続だった。
ラストカットでは、カメラに向かってクールなポーズを決めるJinに対し、スタッフから「最後に、自由にポーズをお願いします」というリクエストも。一瞬驚いて、はにかんだような表情を見せたJinだが、次の瞬間、カメラに向かって“投げキッス”を披露した。
【Jinコメント】
おはようございます！BTSのJinです。
僕がアンバサダーを務める、「ルシードエルアルガンリッチオイルシリーズ」の新CMが完成しました！
CM撮影では、アルガンリッチオイルを使用して、ナチュラルな僕からスタイリッシュな僕まで、いろんなスタイルで撮影を行いました。ぜひお気に入りのJinを見つけてください！
【動画】パジャマ姿にメガネ姿まで！変幻自在な姿をみせるJin
CMが始まると、お風呂上がりのようなリラックスした装いで気持ちよさそうにドライヤーをかけるJinが登場。Jinが画面をまるで鏡のように使い、身支度をする様子を映し出していく。次に現れたのはパジャマ姿のJin。寝起きのようなトロンとした表情で、歯磨きをしながら、髪型を考えている。
最後は、ツヤのある黒髪にライダースジャケットを羽織り、ネクタイを締めたJinが登場。「アルガンリッチオイルシリーズ」というJinのせりふが流れると、洗練されたスタイリッシュな雰囲気をまとい、画面越しの視聴者への投げキッスを送る。
ピンクのカーディガンを着用し、ヘアオイルを毛先に揉みこむシーンでは、Jinの徹底した表現へのこだわりが垣間見える瞬間も。片手でオイルを揉みこんでみたり、髪を左右に振ってニュアンスを出してみたりと、自らさまざまなバリエーションを試し、「より魅力的な表情を見せたい」「一つひとつの動きにこだわりたい」という、表現への情熱が強く感じられるカットの連続だった。
ラストカットでは、カメラに向かってクールなポーズを決めるJinに対し、スタッフから「最後に、自由にポーズをお願いします」というリクエストも。一瞬驚いて、はにかんだような表情を見せたJinだが、次の瞬間、カメラに向かって“投げキッス”を披露した。
【Jinコメント】
おはようございます！BTSのJinです。
僕がアンバサダーを務める、「ルシードエルアルガンリッチオイルシリーズ」の新CMが完成しました！
CM撮影では、アルガンリッチオイルを使用して、ナチュラルな僕からスタイリッシュな僕まで、いろんなスタイルで撮影を行いました。ぜひお気に入りのJinを見つけてください！