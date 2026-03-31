北海道旅行3泊4日の総費用比較。旭川・函館・富良野、エリアによってこんなに変わる

北海道旅行は訪問エリアによってコストが大きく変わる

北海道は本州と比べて移動距離が長く、エリアによって交通費が大きく変わります。さらに観光地ごとの宿泊価格や需要の違いもあり、同じ日数でも総費用に差が出やすい点に注意が必要です。

ここでは、主要エリアの特徴と費用に影響するポイントや、航空券と現地移動費の違いについて解説します。



主要エリアの特徴と費用に影響するポイント

北海道の各エリアにはそれぞれ異なる特徴があり、それが費用にも影響します。代表的な特徴と費用に影響するポイントは、以下の通りです。

表1 【エリア別の特徴】

エリア 特徴 費用への影響 旭川 動物園や都市機能が充実している 交通費は比較的抑えやすい 函館 夜景や港町観光が中心 交通費と宿泊費が高め 富良野 自然豊かでラベンダー観光が人気 移動距離が長い上、交通費が高くなりやすい

観光サイトを基に筆者作成

エリアによって移動距離や観光スタイルが異なるため、当然費用にも差が生じます。北海道は地図で見る以上に広大です。移動費はもちろん、移動時間そのものが苦にならないかしっかり考慮しましょう。



航空券と現地移動費の違い

北海道旅行では飛行機代に加え、現地での移動費も重要です。中でも、富良野は公共交通が少ないため、レンタカーの利用が前提となるケースも少なくありません。3泊4日を想定した場合、1人あたりの交通費の試算は以下の通りです。

表2 【交通費（3泊4日・1人あたり目安）】

エリア 航空券 現地移動費 合計 旭川 約2万～4万円 約5,000～1万円 約2万5000～5万円 函館 約2万5000～4万5000円 約5000～1万2000円 約3万～5万7000円 富良野 約2万～4万円 約1万～2万円 約3万～6万円

※航空券は羽田発着を想定しています

移動距離が長いエリアほど、現地交通費が増える傾向にあります。車がないとアクセスしにくい観光地もあるため、事前に安いレンタカーをリサーチしておきましょう。



宿泊費と食事代を含めた総費用の違い

交通費に加えて宿泊費と食事代を組み合わせることで、実際の旅行費用が見えてきます。ただし、北海道は観光地によって宿泊価格にも差が生じるのが特徴です。ここでは、宿泊費と食事代を含めた総費用の違いについて解説します。



宿泊費の目安（3泊4日の場合）

3泊4日と仮定した場合、宿泊費の大まかな目安は以下の通りです。

表3 【宿泊費（1人あたりの目安）】

エリア ビジネスホテル 観光ホテル・旅館 旭川 約1万5000～3万円 約3万～6万円 函館 約1万8000～3万5000円 約4万～7万円 富良野 約2万～4万円 約4万～8万円

旅行・宿泊比較サイトを基に筆者作成

人気観光地ほど宿泊費が高くなる傾向にあります。移動費をどうしても抑えられない場合はビジネスホテルを選んで総費用を抑えましょう。



3泊4日の総費用比較

各費用を組み合わせた3泊4日の総額の試算は以下の通りです。

表4 【北海道旅行3泊4日 総費用（1人あたり）】

エリア 節約プラン 標準プラン 満喫プラン 旭川 約4万5000～7万円 約7万～10万円 約10万～14万円 函館 約5万5000～8万円 約8万～12万円 約12万～16万円 富良野 約6万～9万円 約9万～13万円 約13万～18万円

※節約プランはLCC＋ビジネスホテルと仮定した場合

※標準プランは大手航空＋ビジネスホテルと仮定した場合

※満喫プランは大手航空＋漢王ホテルと仮定した場合

※食事代込み

富良野は移動コストが高いため、総費用が他エリアより高いことが分かります。一方、旭川は札幌からも比較的アクセスが良く、価格も抑えられています。



エリア選びは費用と体験のバランスで考えよう

北海道旅行では、費用だけでなく体験内容も重要です。旭川はアクセスが比較的良く、費用を抑えつつ観光しやすい点が魅力です。

函館は観光地としての完成度が高く、費用はやや高めですが満足度を得やすいエリアといえるでしょう。富良野は自然景観が魅力ですが、移動コストが高くなるため計画性が求められます。



コスト重視か非日常体験重視かで最適な選択が変わる

費用を抑えたい場合は旭川、バランスを重視するなら函館がおすすめです。一方で、自然体験や季節の景観を重視する場合は、富良野が適しています。それぞれの特徴を理解し、予算と目的に応じてエリアを選ぶことが満足度の高い旅行につながります。



北海道旅行はエリア選びで総費用が大きく変わる

北海道旅行3泊4日の費用は、訪問エリアによって大きく変わります。旭川は比較的費用を抑えやすく、函館はバランス型、富良野は移動費が高くなりやすいのが特徴です。

総費用は約4万5000円から18万円程度まで幅があり、選び方によって大きな差が出ます。旅行の目的と予算を明確にした上でエリアを決定しましょう。



出典

JR北海道

全日本空輸株式会社（ANA）

日本航空株式会社（JAL）

Peach

ジェットスター

楽天トラベル

じゃらんnet

一休.com

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー