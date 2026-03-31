「ブルージェイズ５−１４ロッキーズ」（３０日、トロント）

ブルージェイズが大敗を喫して今季初黒星。八回から捕手のハイネマンを登板させるなど、勝負をあきらめた形となった。岡本和真内野手は「７番・三塁」で先発出場し、九回の第４打席で左中間へ日米通算２５０号＆２試合連発となる２号ソロを放った。ロッキーズ・菅野智之投手と２打席対戦。ともにフルカウントまでもつれこんだ勝負は三振と四球だった。

九回、１５９キロを完璧に打ち返した岡本。打球は左中間フェンスに当たって跳ね返ったように見え、記録は三塁打となったが審判団がホームランレビューを実施。判定が覆り、２試合連発のアーチだ。

三塁ベースでヘルメットを脱いで待っていた岡本は、審判団のコールで本塁へ向かうと、ベンチ前でチームメートとハイタッチをかわした。大敗の中で明日につながる一撃だ。

元巨人の４番とエースの対戦がＭＬＢの舞台で実現したのは二回。岡本は初球のツーシームを冷静に見極め、２球目のフォーシームは見逃した。菅野が雄たけびをあげて投じてきた３球目の外角変化球は見極め、４球目のカットボールには手が出ず追い込まれた。

勝負の５球目、内角ツーシームを懸命にカットした岡本。６球目のインハイは冷静に見極めフルカウントに持ち込んだ。７球目の真ん中カットボールにバットは空を切り、空振り三振に倒れた。マウンドを降りる菅野はやや表情を崩しながらベンチへ戻った。

そして五回の第２打席は白熱の勝負に。岡本は初球のアウトローを冷静に見極め、２球目の外角に外れたボール球も見送った。３球目はフルスイングするもファウル。スタンドにチャントが響き渡る中、４球目の内角スプリットにバットは空を切って追い込まれた。

５球目の内角フォーシームは見極めて２打席連続のフルカウントに。ここから６球目のツーシームはカットし、７球目のフォーシームもファウルで逃げた。８球目のアウトローのカットボールを見極め、捕手がＡＢＳチャレンジを申請したがボール判定は変わらず。四球で出塁した。

菅野は制球力抜群で勝利投手まであと１人のところで降板。結果的に岡本への四球が響き、２死二塁で前打席で一発を浴びていたスプリンガーを迎えたところで交代を告げられた。

移籍後初勝利はならなかったが、初回から制球力抜群でしっかりと先発の責任を果たした菅野。チームは開幕３連敗を喫していたが、打線爆発を呼び込み連敗ストップに大きく貢献した。