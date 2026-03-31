「今のイタリアにトッティやデル・ピエロはいない。かつてのような質はない」40歳英雄ジェコ、天下分け目のPO決勝を前にズバリ
ドイツW杯を制したイタリアは確かに強豪だ。だが、優勝後の２大会はグループステージ敗退、そして直近２大会はまさかの予選敗退。大舞台から遠ざかっており、かつてほどの強さはない。
そのアッズーリと、北中米W杯出場を懸けたプレーオフの決勝で対戦するのが、ボスニア・ヘルツェゴビナである。現地３月31日、ホームに彼らを迎える。
欧州サッカー連盟の公式サイトによれば、ボスニア・ヘルツェゴビナの英雄で、セリエAでの豊富なプレー経験を持つ、エディン・ジェコ（現シャルケ）が前日会見に出席。ずばり、こう言い放った。
「僕はイタリアのフットボールをよく知っている。大好きだ。そこではとても上手く適応できた。ただ、今のイタリアには（フランチェスコ・）トッティや（アレッサンドロ・）デル・ピエロのような選手はいない。かつてのようなクオリティはない。彼らは特別な存在だった」
また、ボスニア・ヘルツェゴビナを率いるセルゲイ・バルバレス監督は、「鍵となるのは勇気だ。デュエルの勝利や攻守の切り替えといった細かいプレーが、観客を味方につける。努力と意欲、そして少しの運が、全ての違いを生むだろう」とポイントを伝えた。
ジェコは準決勝のウェールズ戦で、０−１で迎えた86分に値千金の同点弾を挙げ、劇的勝利の立役者となった。
いずれもボスニア・ヘルツェゴビナ代表記録の147キャップ73ゴールを誇り、今なお現役バリバリの40歳が、12年ぶりの２度目のW杯へ導くのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】40歳ジェコは健在！土壇場で値千金の同点弾
そのアッズーリと、北中米W杯出場を懸けたプレーオフの決勝で対戦するのが、ボスニア・ヘルツェゴビナである。現地３月31日、ホームに彼らを迎える。
欧州サッカー連盟の公式サイトによれば、ボスニア・ヘルツェゴビナの英雄で、セリエAでの豊富なプレー経験を持つ、エディン・ジェコ（現シャルケ）が前日会見に出席。ずばり、こう言い放った。
また、ボスニア・ヘルツェゴビナを率いるセルゲイ・バルバレス監督は、「鍵となるのは勇気だ。デュエルの勝利や攻守の切り替えといった細かいプレーが、観客を味方につける。努力と意欲、そして少しの運が、全ての違いを生むだろう」とポイントを伝えた。
ジェコは準決勝のウェールズ戦で、０−１で迎えた86分に値千金の同点弾を挙げ、劇的勝利の立役者となった。
いずれもボスニア・ヘルツェゴビナ代表記録の147キャップ73ゴールを誇り、今なお現役バリバリの40歳が、12年ぶりの２度目のW杯へ導くのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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