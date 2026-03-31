近頃耳に入ってくる“消費減税”の恩恵は高収入ほど大きい？ 「年収300万円台」の私と「年収600万円台」らしい部長では“減税効果”はどのくらい変わりますか？

「消費減税」は「社会保障国民会議」で制度設計が開始

2026年2月26日「社会保障国民会議」の初会合により「給付付き税額控除」や飲食料品の消費税ゼロなど、税と社会保障の制度設計が検討されました。

社会保障国民会議では、物価高や少子高齢化などの社会経済状況から、政府に社会保障制度の給付と負担のバランスについて議論の必要性を示しています。また3月12日には、「給付付き税額控除等に関する実務者会議（第1回）」が開催され、今後の会議の進め方や、減税に先立つ業界団体へのヒアリング先候補なども示されました。

特に消費減税については、飲食料品を一定期間で税率をゼロにする案が2027年春頃の実施を視野に入れて検討されていると報道があります。



消費減税は高所得世帯のほうが減税額は大きくなりやすい

総務省統計局の「家計調査 2025年（令和7年）家計収支編 総世帯 詳細結果表」によると、世帯の平均は以下の数値です。



・世帯人員（人）：2.17人

・消費支出・食料（円）：7万2437円

もしも飲食料品の消費税率が0になった場合、減税額は以下のような金額になります。

・7万2437円×12ヶ月×8パーセント＝約6万9539円

つまり平均的な世帯で年間約7万円の減税となる見込みです。

また、株式会社大和総研が家計調査、国民生活基礎調査、財務省試算を元に算出した経済効果では、高所得世帯のほうが低所得世帯よりも負担軽減額が大きくなりました。消費減税は一般的に家計負担を軽減する政策であり、消費額の多い世帯ほど減税額も大きいと考えられます。

一方で、消費税は所得と無関係に同じ税率が課されるため、負担割合が低所得者ほど大きくなる「逆進性」が指摘されています。そのため、低所得者支援には給付付き税額控除など直接的な支援のほうが効率的との議論があります。

一方で、所得に占める消費税負担の重さを和らげるという点では、低所得世帯ほど相対的な軽減効果は大きいといえます。



年収が倍だと減税の効果も高くなる？ 「年収300万円台」と「年収600万円台」で試算

消費税の減税効果は基本的に「消費額」に比例します。そして総務省統計局の家計調査からも、世帯所得が高いほど年間消費支出も増えるというデータがあるため、支出が多いほど減税額も大きい傾向が確認できます。例えば前記の「家計調査 2025年（令和7年）」では、1ヶ月で「食料」にかかる年収別の消費支出は以下の金額です。



・年収300万円台：6万6381円

・年収600万円台：8万5693円

実際に上記の支出額を元に減税効果を試算すると以下のようになります。



・年収300万円台：6万6381円×12ヶ月×8パーセント＝約6万3725円

・年収600万円台：8万5693円×12ヶ月×8パーセント＝約8万2265円

試算結果を比較すると、減税額は年収600万円台のほうが3割ほど高くなるものの、単純に年収が倍＝減税効果も倍とはならないようです。



まとめ

消費減税による負担軽減額は、年収そのものではなく、実際の消費額に応じて決まります。そのため、高収入世帯ほど減税額が大きくなる傾向はあるものの、差は消費支出の水準によるものです。

また、世帯全体の平均では、年間で約7万円の軽減額につながる試算も出ています。消費減税は広く家計負担を和らげる効果が期待できますが、低所得者支援としてみると、給付付き税額控除のような直接的な支援策のほうが効率的とされています。一方で、所得に占める消費税負担の重さを和らげる点では、一定の意義があるといえるでしょう。



出典

株式会社大和総研 「飲食料品の消費税ゼロ」の経済効果

e-Stat政府統計の総合窓口 家計調査／家計収支編 総世帯 詳細結果表 総世帯 表番号1 ＜用途分類＞1世帯当たり1か月間の収入と支出

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー