前日会見で森保Jを徹底解剖…“多弁家”トゥヘル監督「日本はWB経由の良い攻撃が多い」「三笘は10番で先発すると思う」

前日会見で森保Jを徹底解剖…“多弁家”トゥヘル監督「日本はWB経由の良い攻撃が多い」「三笘は10番で先発すると思う」