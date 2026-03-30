「勢いがあって、昔っぽい」。41歳女性が思う「おばさんっぽいLINE」で使われる絵文字の特徴
ネット上で話題になることが多い「おばさんLINE」。できることなら「おばさんっぽい」とは思われたくないですが、実際のところどのような特徴があるのでしょうか。
All About ニュース編集部は「おばさんLINE」についてのアンケート調査を実施。その中から、神奈川県在住・41歳女性が「おばさん」と感じるLINEのアイコンや文面の特徴について紹介します。
在住：神奈川県
同居者：自分、夫、子ども1人
職業：専業主婦
世帯収入：夫700万円
回答者が「おばさん」と感じるLINEのアイコンは、「たぶん自分で育てていると思われる、観葉植物やお花」とのこと。自宅で育てている花や観葉植物はアイコンにしたくなる人も少なくないはず。しかし、年齢を感じさせる原因になることもあるようです。
さらに、「おばさんぽい」と感じるLINEの絵文字の使い方を聞いたところ、「びっくりマークが2つくっついている絵文字です。勢いがあって、昔っぽいと思います」と回答。明るい雰囲気を出すためにつけている何気ない絵文字でも、使い過ぎには注意したほうがよいのかもしれません。
「おばさんぽい」と感じる文面の特徴については、「文章の最後に◯◯だわ、となっている場合、おばさんぽいと感じます。思ったことそのまま文章にしているのだと思いますが、なんだか年齢を重ねている人が使用している印象。あとは、季節の話から入り、長文で文章があると、おばさんぽいなと思います」と話してくれました。送信前に一度文章を読み直してみるだけでも、対策になりそうです。
回答者に「他の人から届いたら『印象がよい』と感じるLINEの文章の特徴」を聞いてみたところ、「相手に読みやすく、簡潔な文章。また、夜遅くに送られてくるときはミュートメッセージにしてくれている場合、気遣いができる人と感じます」といった声が。読みやすい文章にすることはもちろん、送信のタイミングに合わせた配慮も好感度アップにつながりそうです。
さらに、回答者がLINEを使う際に気を付けているポイントとしては、「あまり余計な文章はいれません。伝えたいことを簡潔に、無理に1回の送信で入れるのではなく、思いついたかのように、短い文章を何回かに分けて送ったりします」といった工夫があるとのことです。
いかがでしたか。私もやってしまっているかも……。そんな風に不安を感じた人もいるかもしれません。とはいえ、「おばさんに見えるかどうか」、気にし過ぎても疲れてしまうもの。あまり重く考え過ぎず、頭の片隅に置くくらいで、健康的にLINEを使っていけるとよいのかもしれませんね。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は「おばさんLINE」についてのアンケート調査を実施。その中から、神奈川県在住・41歳女性が「おばさん」と感じるLINEのアイコンや文面の特徴について紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：41歳女性
在住：神奈川県
同居者：自分、夫、子ども1人
職業：専業主婦
世帯収入：夫700万円
「おばさんLINE」と思われるアイコン・絵文字とは？「おばさん」を感じてしまうLINEには、どのような共通点があるのでしょうか。まずはアイコンと絵文字の使い方について聞いてみました。
回答者が「おばさん」と感じるLINEのアイコンは、「たぶん自分で育てていると思われる、観葉植物やお花」とのこと。自宅で育てている花や観葉植物はアイコンにしたくなる人も少なくないはず。しかし、年齢を感じさせる原因になることもあるようです。
さらに、「おばさんぽい」と感じるLINEの絵文字の使い方を聞いたところ、「びっくりマークが2つくっついている絵文字です。勢いがあって、昔っぽいと思います」と回答。明るい雰囲気を出すためにつけている何気ない絵文字でも、使い過ぎには注意したほうがよいのかもしれません。
「おばさんぽい」と感じる文面の特徴については、「文章の最後に◯◯だわ、となっている場合、おばさんぽいと感じます。思ったことそのまま文章にしているのだと思いますが、なんだか年齢を重ねている人が使用している印象。あとは、季節の話から入り、長文で文章があると、おばさんぽいなと思います」と話してくれました。送信前に一度文章を読み直してみるだけでも、対策になりそうです。
短文＆スタンプがよくないことも？ 好印象なLINEの特徴はでは、反対にどのようなLINEであれば印象がよく見えるのでしょうか。
回答者に「他の人から届いたら『印象がよい』と感じるLINEの文章の特徴」を聞いてみたところ、「相手に読みやすく、簡潔な文章。また、夜遅くに送られてくるときはミュートメッセージにしてくれている場合、気遣いができる人と感じます」といった声が。読みやすい文章にすることはもちろん、送信のタイミングに合わせた配慮も好感度アップにつながりそうです。
さらに、回答者がLINEを使う際に気を付けているポイントとしては、「あまり余計な文章はいれません。伝えたいことを簡潔に、無理に1回の送信で入れるのではなく、思いついたかのように、短い文章を何回かに分けて送ったりします」といった工夫があるとのことです。
いかがでしたか。私もやってしまっているかも……。そんな風に不安を感じた人もいるかもしれません。とはいえ、「おばさんに見えるかどうか」、気にし過ぎても疲れてしまうもの。あまり重く考え過ぎず、頭の片隅に置くくらいで、健康的にLINEを使っていけるとよいのかもしれませんね。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)