２４年パリ五輪バドミントン女子ダブルス銅メダルの松山奈未（再春館製薬所）が３０日、自身のインスタグラムのストーリーズに投稿。緑川大輝（ＮＴＴ東日本）とのペアで出場していたベトナム・インターナショナル・チャレンジ混合ダブルス決勝での棄権について日本語と英語で「申し訳ない気持ちと悔しい気持ちでいっぱい」などと心境を記した。

松山は２９日の決勝で第１ゲーム途中に左膝を痛めて棄権した。故障の状況については「日本へ戻り次第、詳しい検査を受け、状況が分かり次第あらためてご報告させていただきます」と説明。「必ず復活して、この経験を力に変えられるよう前を向いて頑張っていきます」と誓った。

松山は２５年８月の世界選手権を最後に志田千陽との“シダマツ”ペアを快勝。緑川と混合ダブルスを組み、２８年ロサンゼルス五輪出場を目指している。

松山の投稿全文は以下の通り。

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ベトナムＩＣを棄権する形となってしまい、申し訳ない気持ちと悔しい気持ちでいっぱいです。

日本へ戻り次第、詳しい検査を受け、状況が分かり次第あらためてご報告させていただきます。

３週の戦いの中で多くの学びがありました。必ず復活して、この経験を力に変えられるよう前を向いて頑張っていきます。

そして、たくさんの温かいメッセージを本当にありがとうございます。

皆様の期待に応えられるようしっかり準備して戻ってきますので待っていていただけたら嬉しいです」