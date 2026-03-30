細川ふみえ、これまで“隠してきた恋”を告白 自らナンパ…カラオケで2人きりに「肉食系だったかもしれません」
“ふーみん”の愛称で親しまれ1990年代に一世を風靡した俳優でタレントの細川ふみえ（54）が29日深夜放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜 深0：55）に出演。これまで隠してきた”恋”を明かした。
【写真】「昔の写真かと思った」…反響が多数寄せられた細川ふみえの“変わらぬ美貌”
細川はこの日、さとう珠緒と井上晴美とともにゲスト出演。大串ノリコ氏の手相占いを受けた。その中で大串氏は細川を「恋愛依存になりやすい」と指摘。「相手に嫌がられても、好きな気持ちが止められないから、重たい」と伝えられると、細川も納得した表情を浮かべた。
さらに大串氏から「結構早くから彼氏がいますね」と16歳ごろにあった”恋”について問われると、細川は「な、内緒にしてきました…」と明かした。19歳から芸能界入りした細川。当時の恋したのは地元の男性だったという。細川は当時の自身について「自分から声をかけるようなタイプだった」と語り、その男性も細川のナンパから交流が始まったという。
またその男性とは「カラオケに3回くらい行った。2人きりで」と明かし、「肉食系だったかもしれません…恋、多かったと思います」と意味深な答えで沢村一樹らスタジオメンバーを沸かせた。
【写真】「昔の写真かと思った」…反響が多数寄せられた細川ふみえの“変わらぬ美貌”
細川はこの日、さとう珠緒と井上晴美とともにゲスト出演。大串ノリコ氏の手相占いを受けた。その中で大串氏は細川を「恋愛依存になりやすい」と指摘。「相手に嫌がられても、好きな気持ちが止められないから、重たい」と伝えられると、細川も納得した表情を浮かべた。
またその男性とは「カラオケに3回くらい行った。2人きりで」と明かし、「肉食系だったかもしれません…恋、多かったと思います」と意味深な答えで沢村一樹らスタジオメンバーを沸かせた。