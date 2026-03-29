2026年3月1日に「マルハニチロ」から社名を変更した大手食品会社Umios（ウミオス、東京都港区）が、「回転寿司（ずし）に関する消費者実態調査」の一環で調べた「回転寿司店に行った際によく食べているネタ」ランキングの結果を公開。トップ10位内に、マグロを使ったメニューが5種類ランクインし、最も人気が高かったネタを紹介します。

【1〜10位】意外なネタが？ 当てられる？ 3000人調査で「一番最初に食べるネタ」「シメに食べるネタ」も判明！

調査は2月17日から同月20日、月に1回以上回転寿司を利用する全国の15〜59歳の男女を対象にインターネットで行われました。計3000人から有効回答を得ています。

10位に「マグロ（大トロ）」（17.4％）がランクイン。9位は「マグロ（ヅケ）」（17.8％）で、7位は「ネギトロ」（22.9％）でした。

そして、4位に「マグロ（中トロ）」（27.4％）が入りました。マグロのネタで最も人気が高かったのは「マグロ（赤身）」（36.4％）で2位という結果でした。なお、1位は「サーモン」（47.7％）でした。

最も値段が高い「マグロ（大トロ）」のですが、男性のランキングでは8位に付け、女性のランキングではトップ10圏外という結果に。「マグロ（赤身）」を投票した人からは「旬によらず安定しておいしいネタが食べられる」「うまみが一番強い」といった感想が寄せられたということです。