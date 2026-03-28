【装蹄師・西内荘コラム】静かなドバイワールドカップと現場の思い
今夜はドバイワールドカップがある日なのですが、あれ？今夜じゃなかったっけ、ぐらいに報道されていないですよね。例年だとたくさん情報も入るのに、報道人も行っている人数が少ないでしょうし、仕方ないですね。
私が担当している馬も検疫までは入って準備をしていましたが、情勢を考慮して遠征を中止した陣営もあった中、UAEダービーに出走するパイロマンサーは予定通り向かいました。ダーレーの馬なので必然だとは思いますが、担当厩務員は情勢を心配しながら行ったけど頑張っていると思います。
私もこんな情勢でもありますし行くことはないですが、レースで使用する必勝の蹄鉄は準備して渡してあります。
そのダーレージャパン代表のハリーさんとは、先週北海道のパカパカFで会いましたが、ワールドCの話題には触れませんでしたが、勝ってケンタッキーダービーに行けるよう応援しています。
今週は目玉がない感じなのですが、阪神6Rのファムマルキーズの動きも、装蹄の感触も良かったです。
●3月28日（土）
阪神
5R ラヴリーティアラ
ルージュソムニウム
6R ファムマルキーズ
7R ルクスコスモス
中京
7R ムーンライトラガー
8R ホウオウタイタン
9R テンエースワン
ソリスディエス
●3月29日（日）
中山
11R ハピ
12R ルクスレゼルヴァ
阪神
10R ギャンブルルーム
中京
7R アイブリンク
9R オーバースタンド
以上が装蹄から感じた好感触馬です。