最新トレンドを取り入れたコンビニスイーツは、“ご褒美感”を手軽に味わえるのが魅力。

【写真】お花見をしながら食べたい”和スイーツ”、プロが選んだ1位

「物価高の中、200円前後でも十分クオリティーの高い商品が多いのもうれしいですね」

そう話すのは、コンビニスイーツに詳しいライター「はなとも」さん。コンビニ大手3社で、この時季に販売されているスイーツ50品を実食してもらいました。

春らしい華やかなパッケージにも注目

「チョコレート系やシュークリーム、チーズケーキは専門店の商品と錯覚するようなレベルのものも。プチ贅沢感を演出する上品な色使いで、つい手にとりたくなるパッケージも大事ですね。特にローソンとファミリーマートは、中身がわかりやすく、おいしそうに見えました」

旬のいちご味のほか、5つのジャンルごとに、忖度ナシでランキング。気になる春スイーツはどれ？

いちご味部門

春らしさ満載の商品が勢ぞろい

《第4位》焼きチーズスフレ 苺レアチーズ／セブン-イレブン 4個入り 291円

家族でシェアできるひと口サイズのスイーツ

「いちご味のレアチーズクリームをチーズスフレにはさんだ商品。ひと口サイズで、子どもも食べやすそう。コスパもいい商品です」（はなともさん、以下同）

《第3位》ザクザク食感 いちごのクッキーシュー／ファミリーマート 230円

甘めのシュー生地といちごソースの酸味のバランスが絶妙

「ザクザク食感のクッキーシューは、チョコレートコーティングされていて、しっかり甘めですが、果肉が入ったいちごソースの酸味がきいてバランスのいい味わいに」

《第2位》生ベイクドいちごチーズケーキ／ローソン 297円

チーズケーキといちご味がベストマッチ★

「いちごの香りがふわっと漂い、しっかり“いちご感”を味わえます。口どけのいいチーズケーキといちご味がマッチしていて、両方のおいしさを楽しめるのがうれしいところ」

《第1位》くちどけ ふんわりワッフル苺／ファミリーマート 2個入り 228円

ふわふわの生地が絶品！パケ買いしたくなる見た目もGOOD♪

「手にしたときのワッフルのふんわり感で期待大。口に入れてもふわふわで、ホイップクリームも軽やか。生地とクリームの間の甘酸っぱいいちごジャムが絶妙なアクセントに。春らしいパッケージも高評価です」

チョコレート部門

どれも専門店にひけをとらないコク深さ

《第5位》ロッテ 生チョコパイ クリーム4倍盛り／セブン-イレブン 258円

クリームメガ盛りの贅沢な商品、チョコパイ好きは買い！

「ロッテ生チョコパイのクリーム増量版。味は通常の商品と同じだけど満足感がある。ただ、厚みがあるので食べづらいのが気になりました」

《第4位》生チョコ餅／ファミリーマート 4個入り 298円

なめらかな生チョコと餅生地は意外なベストコンビ

「生チョコレートはなめらかで、餅生地は弾力感があり、まぶしたココアパウダーの量も最適。いい商品ですが、小さめなのでコスパ的には少し割高感が」

《第3位》生チョコタルト／ローソン 286円

本格派タルトがコンビニで買えるのがうれしい！

「生チョコとホイップクリームのタルト。生チョコはカカオのビター感があって濃厚で口どけもいい。タルト生地のサクッとした食感もちゃんと再現されています」

《第2位》ピエール マルコリーニ監修 とろけるキャラメルショコラシュー／ファミリーマート 268円

一度は味わいたい上品で大人味のシュークリーム

「クッキーシューの中のキャラメルソースは、コクのある甘さとほろ苦さが印象的。ショコラクリームは主張しすぎず、キャラメルの味を引き立てています。非の打ちどころがないおいしさ！」

《第1位》ピエール マルコリーニ監修 ショコラと洋梨のクレープ／ファミリーマート 298円

世界的ショコラティエ監修の逸品はもうパティスリーレベルの味！

「クレープ生地に洋梨とショコラクリームを包んだ商品。バター風味のクレープ生地、洋梨の甘みとバニラの芳醇な香り、上品な甘みのショコラクリームのバランスが最強。予想をはるかに上回るおいしさで驚きました」

芋・栗スイーツ

季節を問わず食べたくなる、人気の芋・栗スイーツはこの2つがマストバイ！

おいものバスク風チーズケーキ／ローソン 322円

焼きいも専門店監修！さつまいも好きも大満足

「口の中にほどよい余韻が残る、さつまいもの上品な甘みが絶妙。チーズよりさつまいもの印象がやや強いけれどバランスは良好で、食べごたえもあります」

イタリア栗のモンブラン8層仕立て／セブン-イレブン 453円

高価格も納得のハイクオリティ

「マロンクリームとマロンペーストはしっかりと栗の風味を楽しめる。洋酒の香りも効果的。ビスケットのザクザク感もきいていて、453円の価値アリです」

シュークリーム部門

定期的なマイナーチェンジ＆進化が光る

《第4位》たっぷりクリームのダブルシュー／ファミリーマート 192円

やわらかなシュー生地でなつかしい味

「ホイップクリームは軽やかで、カスタードクリームは甘さ控えめ。シュー生地はやわらかめで、子どものころに食べたシュークリームを思い出すやさしい味」

《第3位》クリームたっぷり！濃厚カスタードシュー／178円

とろとろクリームが好印象でコスパもいい！

「生クリームがブレンドされたカスタードクリームは、商品名ほど濃厚ではなく、食べやすくてとろとろ食感。180円未満と、買いやすい価格もうれしい」

《同率第1位》バニラ香るカスタードクッキーシュー／ローソン 214円

バニラ感が本格的！シンプル＆上品さで同率1位に

「バニラの香りが印象的なカスタードクリームは上品な甘さで、さくっとしたクッキーシューとのバランスも良好。シンプルで子どもから大人まで年齢層問わず好まれそう。このクオリティーが200円ちょっとで買えるのは奇跡です」

《同率第1位》カスタードパイシュー／ローソン 254円

スイーツのプロがうなる！超サクサク食感のパイ生地が秀逸★

「パイ生地は通常、時間がたつとしんなりするのでコンビニスイーツには不向きとされていましたが、サクサク感が見事に表現され、香ばしさも最高。リッチな甘みのカスタードクリームも、たっぷり入っていて文句なし！

エクレアならこれ！

カスタードエクレア／ローソン 189円

エクレアが食べたくなったらローソン一択

「3社のエクレアを食べ比べた中で、シュー生地とチョコレートコーティング、カスタードクリームのバランスが完璧で、チョコの風味や甘みがほどよく、年齢層問わず好まれそうなのがローソンの商品でした」

和スイーツ部門

バリエーション豊富で選ぶのが楽しい

《第4位》まるごと蜜柑大福／ファミリーマート 280円

つい手にとりたくなるパッケージのインパクトが勝因

「みかんの断面が印刷されたパッケージが印象的で、食べてみるとその大きさにびっくり。ただ、餅の部分がやわらかく、食べにくいのが惜しいです」

《第3位》雲どら つぶあん＆ホイップ／セブン-イレブン 300円

生地とあんの相性抜群

「スフレのようなふわふわ生地に、あんをはさんだどら焼き風。あんとホイップクリームは相性がよく、たっぷり入っているので見た目より満足感があります」

《第2位》ぷるるんわらび餅／セブン-イレブン 8個入り 237円

黒蜜ときな粉のバランスがベスト

「商品名どおりのぷるっとした食感で正統派のわらび餅。中に入っている黒蜜のほろ苦さと、たっぷりまぶしたきな粉の香ばしさを楽しんだあとの、なめらかなのどごしもいいです」

《第1位》桜餅 こしあん／ローソン 184円

和菓子専門店に負けない味！桜の香りも本格的

「パッケージを開けると、桜の香りがふわっと香る本格派。塩漬けにした桜の葉の塩味と、もち米とあんこの甘みが見事に調和していて、和菓子専門店の桜餅に引けをとらない高級感。価格も相まって企業努力に脱帽です」

チーズケーキ部門

多様な食感と味わいが年代問わず人気

《第3位》チーズにおぼれたチーズケーキ／セブン-イレブン 203円

ふんわり＆とろとろを一度に楽しめる

「スフレ風のベイクドチーズケーキと、とろとろチーズケーキの2層仕立てで、食感のコントラストが楽しい。チーズ特有の酸味も、しっかりあります」

《第2位》バスク風チーズケーキ／ローソン 2個入り 410円

チーズ好きにオススメの正統派！コスパも最高

「表面のこんがり感や中身のとろとろ感は、あくまで“バスク風”ですが、チーズの風味を楽しめる、昔ながらの正統派スタイルが魅力」

《第1位》ふわ濃 チーズケーキ／ローソン 319円

一度食べると絶対にハマるダントツのおいしさ！

「ヨーグルトの酸味がきいたレアチーズケーキと、バニラ風味のチーズケーキの組み合わせが最強。底に敷いたビスケットと三位一体で、文句のつけどころがない商品。このレベルがコンビニで買えるとパティスリーが泣きます」

※2月下旬に東京都内で購入できた商品を比較し、購入時の税込み価格で掲載しています。

食べ比べたのは……はなともさん●日本スイーツ協会認定スイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターで雑誌やWEBの記事執筆のほか、飲食店の商品開発や監修メニューなども手がける。

取材・文／草柳麻子 撮影／山田智絵