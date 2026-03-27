漫画家・つげ義春さん、誤嚥性肺炎のため死去 88歳 『無能の人』『ねじ式』など手掛ける
漫画家のつげ義春さんが、3日に誤嚥性肺炎のため亡くなっていたことが分かった。88歳。筑摩書房が27日、発表した。
【写真】胃がん闘病…32歳の若さで亡くなった黒木奈々アナ
同社は、【ご遺族からのコメント】も発表。「父つげ義春は、昨年9月頃より体調を崩しておりましたが、3月3日、東京都内の病院にて誤嚥性肺炎のため、88歳で永眠いたしました。なお、葬儀は3月9日に親族のみで執り行いました」と報告した。
また、つげさんの人柄を振り返るコメント共に、「これまで父の作品を大切にしてくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。そしてこれからも父の作品を読み続けていただけましたら、父にとりましてこの上ない供養となるものと存じます」とファンにコメント。最後に「なお、誠に勝手ながら、遺族の心情をお汲み取り頂き、ご取材等はご遠慮くださいますようお願い申し上げます」と結んだ。
つげさんは1937年生まれ、東京都出身。1954年、雑誌『痛快ブック』の「犯人は誰だ!!」「きそうてんがい」で、漫画家デビューを果たした。『ねじ式』『紅い花』『沼』『李さん一家』『無能の人』などを手がけた。1960年代後半から1970年にかけて「月刊漫画ガロ」に発表した。1987年以降、新作は発表していないが、2020年にアングレーム国際漫画祭で特別栄誉賞を受賞するなど、その作品群は海外でも評価が高い。『つげ義春 夢と旅の世界』ほか一連の作品により、2017年度日本漫画家協会賞大賞を受賞した。
■遺族からのコメント
父つげ義春は、昨年9月頃より体調を崩しておりましたが、3月3日、東京都内の病院にて誤嚥性肺炎のため、88歳で永眠いたしました。なお、葬儀は3月9日に親族のみで執り行いました。
公の場に出ることを好まず、静かに暮らしていた父ではありましたが、家では毎日家族と食卓を囲む、家族想いの人でもありました。また、シュールな作品からリアリズム作品、夢や旅を題材にしたものまで、幅広いジャンルを描き分けることのできる、稀有な漫画家であったと思います。
これまで父の作品を大切にしてくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。
そしてこれからも父の作品を読み続けていただけましたら、父にとりましてこの上ない供養となるものと存じます。
なお、誠に勝手ながら、遺族の心情をお汲み取り頂き、ご取材等はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
遺族
【写真】胃がん闘病…32歳の若さで亡くなった黒木奈々アナ
同社は、【ご遺族からのコメント】も発表。「父つげ義春は、昨年9月頃より体調を崩しておりましたが、3月3日、東京都内の病院にて誤嚥性肺炎のため、88歳で永眠いたしました。なお、葬儀は3月9日に親族のみで執り行いました」と報告した。
また、つげさんの人柄を振り返るコメント共に、「これまで父の作品を大切にしてくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。そしてこれからも父の作品を読み続けていただけましたら、父にとりましてこの上ない供養となるものと存じます」とファンにコメント。最後に「なお、誠に勝手ながら、遺族の心情をお汲み取り頂き、ご取材等はご遠慮くださいますようお願い申し上げます」と結んだ。
■遺族からのコメント
父つげ義春は、昨年9月頃より体調を崩しておりましたが、3月3日、東京都内の病院にて誤嚥性肺炎のため、88歳で永眠いたしました。なお、葬儀は3月9日に親族のみで執り行いました。
公の場に出ることを好まず、静かに暮らしていた父ではありましたが、家では毎日家族と食卓を囲む、家族想いの人でもありました。また、シュールな作品からリアリズム作品、夢や旅を題材にしたものまで、幅広いジャンルを描き分けることのできる、稀有な漫画家であったと思います。
これまで父の作品を大切にしてくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。
そしてこれからも父の作品を読み続けていただけましたら、父にとりましてこの上ない供養となるものと存じます。
なお、誠に勝手ながら、遺族の心情をお汲み取り頂き、ご取材等はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
遺族