人気アニメ『ONE PIECE』（ワンピース）初代オープニングテーマ「ウィーアー！」などで知られる歌手・きただにひろしが30日、自身のXを更新。兄の死去を報告した。【写真】「にいちゃんいままでありがとう。。。」在りし日の写真とともに兄の死去を報告したきただにひろしきただには「訃報 このたび、兄 北谷拓之が令和8年4月28日午後8時5分、右顎下腺癌のため永眠いたしました」と伝えた。「ここに生前賜りましたご厚誼に深く