「ポポロクロイス物語」で知られる漫画家の田森庸介さんが4月10日に死去したことが分かった。74歳だった。日本漫画家協会が30日までに公式サイトを通じて伝えた。同サイトは20日付で訃報を伝え、「当協会会員の田森庸介氏が、2026年4月10日に74歳でご逝去されました」と明かした。葬儀は近親者で執り行われ、香典などは故人の遺志により辞退する。同協会は「謹んでご冥福をお祈り申し上げます」と偲んだ。1951年生まれ、東京