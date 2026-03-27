この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚が、自身のYouTubeチャンネルで「【大画面ノートパソコン】スタンダードな国内メーカーの「 dynabook C7」をレビュー。こういうのがいいんですよね」と題した動画を公開した。動画では、国内メーカーの16インチ大画面ノートパソコン「dynabook C7」の実機を取り上げ、デザインから性能、使い勝手までを詳細に検証。同氏が「このモデルを選ぶ理由はもうキーボード」と語る通り、日々の作業を快適にする使い心地の良さを紹介している。

動画の冒頭では、アッシュゴールドと呼ばれる上品な本体カラーを紹介。天板やキーボード面は落ち着いたゴールド系だが、底面は真っ白という意外なカラーリングに対し、「意外に見たことのないデザイン」と評価した。16インチという大画面ながら重量は約1.83kgに抑えられており、家の中やオフィスでの持ち運びには十分な軽さだとしている。

性能面では、Intel Core 7 150Uプロセッサを搭載。ベンチマークテストの結果を踏まえ、「普通に使うには文句ない性能」としつつ、重いゲームや4K動画編集には向かないと用途を明確にした。一方で、高負荷時でもファンの音が非常に静かで、発熱も抑えられている点を高く評価している。

戸田が最も熱を込めて語ったのが、キーボードの完成度である。最近の薄型ノートパソコンではキーストロークが浅いものが多い中、本機は2mmの深いストロークを確保。「個人的には深めのキーボードが好きなので、この2mmはお勧め」と絶賛し、独立したクリックボタンを持つタッチパッドとともに、入力環境の快適さを強調した。

総評として、戸田はこの「dynabook C7」に67点という上々の点数をつけた。購入の際のアドバイスとして、「長く使うんなら32買っといた方がいいんじゃないかな」と、メモリ容量に余裕を持たせることを推奨している。大画面で文字入力や事務作業を快適に行いたいユーザーにとって、有力な選択肢となりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:38

シャンパンゴールド系の本体カラーと珍しい真っ白な底面
04:00

16インチの大画面ディスプレイと少し気になるベゼル色
05:11

CPU性能は普段使いに十分、ファンの静音性も優秀
08:26

「このモデルを選ぶ理由はもうキーボード」こだわりの2mmストローク
11:52

戸田覚の辛口採点は67点！長く使うなら32GBモデルがおすすめ

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戸田覚　ビジネス書作家　株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！
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