読売テレビ『ZIP!かんさい』最終回 澤口実歩アナが感謝 16年ぶりの朝の新番組メインMCにエール
日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』（月〜金 前5：50）の関西ローカルパートとして放送されている読売テレビ『ZIP!かんさい』がきょう27日放送で最終回を迎えた。
【写真多数】『テッパン朝ライブ じゅーっと！』西山耕平アナ、林マオアナ、中村秀香アナらずらり
『ZIP!かんさい』は、2025年10月1日より放送スタートし、読売テレビの新人アナウンサーらが出演し、曜日替わりで先輩アナとともに関西の朝を彩ってきた。読売テレビでは30日からは16年ぶりとなる朝の情報新番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（月〜金 前5：00〜）がスタートする。
番組では『じゅーっと！』の新セットが公開され、同番組のメインMCを務める西山耕平アナ、林マオアナ、中村秀香アナがそろって登場した。澤口実歩アナはセットについて「ロゴのオレンジを基調としていて、あったかい朝がきたって感じがしますね」とコメントしていた。
『ZIP!かんさい』が最終回を迎えるのにあたって澤口アナは「短い時間でぎゅっとお伝えするという番組だったんですけど、朝の大切な時間を10チャンネルにまわしていただいて、ほんとにほんとに感謝しています」とあいさつ。
起床できるか心配と言う西山アナに林アナや中村アナがツッコむやりとりを見ながら、「でこぼこ3人組の先輩たち頑張ってください」とユーモアたっぷりにエールを送った。
【写真多数】『テッパン朝ライブ じゅーっと！』西山耕平アナ、林マオアナ、中村秀香アナらずらり
『ZIP!かんさい』は、2025年10月1日より放送スタートし、読売テレビの新人アナウンサーらが出演し、曜日替わりで先輩アナとともに関西の朝を彩ってきた。読売テレビでは30日からは16年ぶりとなる朝の情報新番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（月〜金 前5：00〜）がスタートする。
『ZIP!かんさい』が最終回を迎えるのにあたって澤口アナは「短い時間でぎゅっとお伝えするという番組だったんですけど、朝の大切な時間を10チャンネルにまわしていただいて、ほんとにほんとに感謝しています」とあいさつ。
起床できるか心配と言う西山アナに林アナや中村アナがツッコむやりとりを見ながら、「でこぼこ3人組の先輩たち頑張ってください」とユーモアたっぷりにエールを送った。