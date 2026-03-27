26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026 開幕前日SP』にスタジオ出演したプロ野球解説陣がパ・リーグの順位予想を発表した。

岩本勉氏は日本ハムOBでありながら、ソフトバンクをリーグ優勝に予想。岩本氏は「ファイターズの下馬評が高くて、OBとしてはとても嬉しいです」と話しながらも、「私も優勝してほしいチームは日本ハムファイターズですけど、当然ホークスも強いですから。隙がないですよ、優勝してほしいのはファイターズ、去年優勝しているチームに、優勝できない根拠を見つけることができなかった。なのでこの予想になっています」と話した。

ソフトバンクOBの池田親興氏は、ソフトバンクについて「昨年苦しい思いして優勝して、今年は選手が揃っている。そう意味では、去年より引き出しが増えたんじゃないかなと思うので、今年は違う野球を期待しています」と話していた。

▼スタジオ出演したプロ野球ニュース解説陣のパ・リーグ順位予想

（左から1位・2位・3位・4位・5位・6位）

田尾 安志氏：日・ソ・オ・楽・西・ロ

齊藤 明雄氏：日・ソ・オ・楽・西・ロ

辻 発彦氏：日・ソ・西・オ・楽・ロ

池田 親興氏：ソ・日・オ・西・楽・ロ

笘篠 賢治氏：日・ソ・オ・楽・ロ・西

岩本 勉氏 ：ソ・日・オ・西・ロ・楽

里崎 智也氏：西・日・ソ・オ・ロ・楽

平石 洋介氏：日・ソ・楽・西・オ・ロ

館山 昌平氏：日・楽・ソ・オ・ロ・西

坂口 智隆氏：日・ソ・オ・ロ・楽・西