プロポーションが完璧すぎて脱帽…韓国美人チア、大胆ナイトプールSHOTでファンを虜に

韓国プロ野球などでチアリーダーを務めるユ・セリが、完璧スタイル際立つスイムウェア姿でファンを魅了している。

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ユ・セリは最近、インスタグラムで島やハートの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ライトアップされた夜のプールで佇むユ・セリが写っている。目を引くのは完璧なプロポーションで、黒と白のチェッカー柄にピンクのひもがアクセントになったスイムウェアを着用し、引き締まった腹筋などしなやかな“Sライン”を惜しげもなく披露している。

投稿を目にしたファンからは、「み、魅力的すぎる…」「可愛すぎます！」「あなたが世界で一番美しい」「見るたびに綺麗になってる」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ユ・セリInstagram）

ユ・セリは1996年7月27日生まれの29歳で、2018年よりチアリーダーとしての活動を始めた。現在は韓国プロ野球KBOリーグのKIAタイガースをはじめ、男子プロバスケKBLの正官庄レッドスパークス、プロバレーVリーグ男子部の水原KEPCOビクストーム、Vリーグ女子部の現代建設ヒルステートなどでチアを務めている。