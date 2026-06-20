【FIFAワールドカップ2026】ブラジル代表 3ー0 ハイチ代表（日本時間6月20日／フィラデルフィア・スタジアム）【映像】話題を呼んだ謎のゴールパフォ（実際の様子）ブラジル代表のFWマテウス・クーニャが、お馴染みの“サーフィンパフォーマンス”を披露し、大きな話題を呼んでいる。ブラジルは日本時間6月20日、FIFAワールドカップ2026のグループC第2節でハイチ代表と対戦。クーニャは今大会初の先発出場で、ワントップに入っ