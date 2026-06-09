6月9日 発表 LINEヤフーとLINE Friends Japanは6月9日、「えもじの子（仮）」について、キャラクター事業における提携を開始しグッズ化やライセンス展開などを推進することを発表した。 「えもじの子（仮）」はLINEでデフォルト絵文字や公式絵文字として親しまれているキャラクター。2024年にLINEのデフォルト絵文字として登場し、リリースから数カ月でシリーズ累計ダウンロ&