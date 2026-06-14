台湾のプロ野球チーム「楽天モンキーズ」のチアリーダーチーム「Rakuten Girls（楽天ガールズ）」のモンジェさんが2026年6月7日、自身のインスタグラムを更新。白ノースリニットのヘソ出しコーデを披露した。モンジェさんは2026年3月のWBCで台湾代表のチアとしても活躍した。台湾の街中でパチリモンジェさんは、太陽の絵文字を添えて、美しい背中が際立つホルターネックのノースリーブニットとショートパンツを合わせたコーデで振