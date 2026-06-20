アンソロピックのロゴ（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は19日公開の米ニュースサイト、アクシオスのインタビューで、人工知能（AI）開発を手がける米アンソロピックについて、安全保障上の脅威と見なさない考えを示した。「1週間前はそう見なしていたかもしれないが、今は違う」と述べた。AIの悪用を懸念した米政権が規制を発動し、アンソロピックは12日に最新モデル「クロード・ミュトス5」と「クロード