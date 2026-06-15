日本テレビ「月曜から夜ふかし」でおなじみで“総資産7億円”を公言している棋士で投資家・桐谷広人さん（76）が15日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、優待生活の“本音”を吐露した。桐谷さんは「13日の土曜日はお昼に大戸屋で食事。QUOカードPayの優待でも食べられるので最近よく行きます風邪は治ってないけど、ルネサンスの優待券が沢山あるので（自転車の絵文字）で新宿のルネサンスへ。その後ラ・パウザで食事」と