【モデルプレス＝2026/06/16】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が2026年6月16日、公式Instagramにてライブ配信を実施。同年5月31日に開催された嵐のラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』東京ドーム公演」を振り返った。【写真】嵐メンバー、ミセス大森の匂わせ投稿「デートでした」◆大森元貴、嵐ラストライブ振り返る藤澤涼架とともにライブを訪れたと報告した大森は、嵐について「二度とあんなグループ