インスタグラム更新フィギュアスケート男子の大島光翔（富士薬品）が5月30日、自身のインスタグラムを更新。「ついに来ました、この時が」とし、練習で大技に成功する動画を投稿すると、スケート仲間やファンから祝福が殺到した。スムーズな助走から、高く舞い、そして鋭く回った。大島が4回転トーループをクリーンに成功。歓喜のガッツポーズを見せれば、リンクには仲間からの拍手が響いた。5月30日に「ついに来ました、こ