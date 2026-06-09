LINEヤフーとLINE Friends Japanは9日、LINEでデフォルト絵文字や公式絵文字として親しまれている「えもじの子（仮）」について、キャラクター事業における提携を開始し、グッズ化やライセンス展開などを推進すると発表した。6月11日より、初の公式グッズとなる「BOX入りぬいぐるみセット」の受注販売を開始する。【画像複数】LINEのデフォルト絵文字→トークルームの外への様子これまでLINEのトークを中心に親しまれてきた「