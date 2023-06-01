2022年GPファイナル制覇の三原舞依

今季限りでの現役引退を表明しているフィギュアスケート女子の三原舞依（シスメックス）が、在籍する甲南大学大学院の修士課程修了を報告。所属するシスメックスの公式インスタグラムで、今後の進路も報告すると、ファンからは称賛の声が相次いでいる。

淡い青色の袴に身を包み、学位記と花束を持って写真に納まった。

三原は投稿で「甲南大学大学院 修士課程を修了いたしました」と報告。25日に同大岡本キャンパスで行われた学位記授与式に出席したことを明かすと、「授与式で総代を務めさせていただきました また、修士課程修了に際し、甲南大学学長表彰を受賞いたしました。とても歴史ある素敵な表彰をいただくことができ大変光栄です」とつづった。

続けて「だいすきなスケートとともに新しい毎日を過ごしながら、4月から甲南大学大学院博士後期課程に進学し研究を続けてまいります。そして新たなことにもチャレンジできたら嬉しいです」と今後の進路を明かすと、最後は「いつも温かく応援してくださるみなさま、サポートしてくださるみなさま、本当にありがとうございます。心から感謝の思いでいっぱいです」と結んだ。

修士過程での活躍と、アスリート心理学などを研究してきた学業の継続を明言した三原に、X上でも称賛の声が相次いだ。

「舞依ちゃん後期課程まで進むのね 総代に選ばれてるしすごいなあ」

「袴姿もとってもきれい 総代＆学長表彰すごい」

「三原舞依さん、博士課程に進むんだ…！めちゃくちゃ大変だと思うけど応援してます」

「舞依ちゃん綺麗 博士課程受けるんだ！凄いなぁ」

「まさか舞依ちゃんが町田先生の後を行くとは」

「舞依ちゃんD進、本当に尊敬します」

「修士課程修了おめでとう 袴姿もめっちゃ可愛い」

三原は、全身の関節が痛む若年性特発性関節炎など怪我や病気など数々の困難に立ち向かいながら、四大陸選手権を2度制覇するなど活躍。2022年にはグランプリファイナルも制した。昨年12月の全日本選手権で、報道陣に対し今季限りでの引退を表明していた。



（THE ANSWER編集部）