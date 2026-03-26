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意外と知らない「自己愛が強い人」へのNG行動。自分の身を守るための正しい対処法7選

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーであり作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【すぐ試して】自己愛の強い人はこれに弱い！自分勝手な人の対処法7選」と題した動画を公開した。わがままばかり言って周囲に迷惑をかける「自己愛の強い人」の心理構造を紐解き、振り回されないための明確な対処法を提示している。



Ryota氏は、自己愛の強い人の心理について、人に甘えたい気持ちや「かまってほしい」という欲求が極めて強いと指摘する。精神年齢が幼く、自分のことしか考えられない傾向にあるため、相手の都合を無視して要求を押し付けてくるという。



このような人物に対する強力なアプローチとして、Ryota氏が筆頭に挙げたのが「冷静で淡々とした対処」だ。「基本的に人に構ってほしい人というのは人の反応が欲しい」と述べ、相手の要求に対して申し訳なさそうな顔も怒った顔も見せず、事務的に返すことが重要だと解説。関心を引けないと悟らせることで、相手は諦めて離れていくと語った。



さらに、ターゲットにされないためには「自己開示を減らす」ことも有効だと説く。プライベートな話をすると、そこから無理な要求をされるきっかけになるため、職場などでは「仕事の話だけしたらいい」と具体的なアドバイスを送った。また、自己愛の強い人は常に肯定や共感を求めるが、安易に同意すると「わかってくれる仲間」と認定され、要求がエスカレートする危険性をはらんでいる。そのため、無理に話を合わせず「私よくわかんない」と無関心を装って会話を終わらせる技術も紹介した。



動画の終盤でRyota氏は、自己愛の強い人は周囲から「特別視されたい」と望んでいる点に言及した。これに対抗するには、相手を特別扱いせず「対等な関係性」を求めることが不可欠だと語る。「私とあなたはそもそも対等なんだからなんでそんなわがままに付き合わなきゃいけないのか」と自身のスタンスを明確にし、無理な要求には毅然とした態度で臨むことの重要性を説いて締めくくった。