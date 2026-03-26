陸上自衛官の男が中国大使館に侵入したとして逮捕された事件で、男が前日に都内の量販店で刃物を購入したとみられることがわかりました。

けさ送検された陸上自衛隊の3等陸尉・村田晃大容疑者（23）はおととい、港区の中国大使館に侵入した疑いがもたれています。

村田容疑者は、大使館に刃渡りおよそ18センチの刃物を持ち込んだとみられていますが、その後の捜査関係者への取材で、この刃物を事件の前日に中央区の量販店で購入したとみられることがわかりました。

その後、村田容疑者はネットカフェで1泊し、事件当日は電車で六本木駅に移動。そこから徒歩で大使館周辺に向かい、周辺を歩いた後、大使館の隣の建物から塀を乗り越えて侵入したとみられています。

村田容疑者をめぐっては、中国外務省が「中国の外交官を殺害すると脅迫した」と主張しています。

一方、警視庁公安部によりますと、村田容疑者は「他人を傷つけるためではなく、大使に意見を伝え、受け入れられなければ自決しようと思っていた」などと供述しているということです。

事件を受け、警察庁はきのう、全国の警察に対し、国内にある外国の大使館など関連施設の警戒警備の徹底を指示しています。