モデル、実業家で２人の息子を育てるシングルマザー、紗栄子が２４日深夜、自身のＳＮＳを更新。昨年、モデルデビューした長男・道休蓮がこの日、１８歳の誕生日を迎え、友人も一緒に祝ったことを明かした。

紗栄子は２００７年１１月にダルビッシュ有と結婚し、０８年に２１歳で長男を出産。１０年２月に次男（１６）も授かったが、１２年１月に離婚成立を発表した。

ＳＮＳでは「今日は長男ＲＥＮの１８歳のお誕生日でした １８歳は成人だと思うととっても感慨深い日なんだけど、振り返ればなんだかあっという間の１８年でした。人生のどん底の時に、この子がいたから踏ん張ることができました。絶対に守らなければならない存在でしたが、同志のような存在でもありました。」と１８年を振り返った。

「私にとってはいつまでもあの頃とかわらない可愛い可愛い赤ちゃんだけど、世間から『大人』としてみなされた彼の歩む道は、これまでと違って彼自身が選んで進んでいけばいいと思います」と記し、「自由って、なんでもできるということだから。だからこそ、何を選ぶかがとっても大事。自由を手にした君の、不自由を引き受ける勇気を、これからも母は見守り続けたいと思います」と母としての思いをしたためた。

長男、次男は１７年から英国に留学。紗栄子は長男について、昨年のテレビで「元旦那のコピペだからすぐバレる」とダルビッシュ似であることを明かしていた。

アルバムをめくるように、幼少期からの多くの写真を添えており、弟と英語で歌を歌う幼き姿、雑誌「ＳＰＵＲ」の動画で、流暢な英語で自分の名前の由来を「母が花に関連した名前にしたい、とつけてくれました」などと話す姿もあった。