女優の泉ピン子（78）が22日放送のBSフジ「ピン子が行く！終演支度〜ピン活編〜」に出演。自身の終活について語った。

泉は夫から海洋散骨の提案があったことを明かし「海って寒いじゃない、冷たいし。で、私泳げないからやだったの」と却下したと説明。「だから（墓を）買っちゃったの。なんだか急に買っちゃったの」と明かし、写真も披露した。

泉が購入した墓は、淡いピンク色の大理石で前面に「ありがとう 武本」と泉の本名が彫られたもの。「ピンクの石でね。“ピンクの大理石ないです”って言うから“手に入れて！”って言って」と特注したことも明かした。

墓を購入した理由について、夫の家系の墓が九州にあることを明かしながら「九州でお墓入ってよ“どうも初めまして、嫁でございます”てあいさつして回るの嫌なのよ。知らない人と入るの嫌だから。だからやめたの」と説明。

さらに「『泉ピン子』が残らないの嫌だから、『建立 泉ピン子』って後ろに」と墓石の背面に彫られた文字も披露。「だって悔しいじゃない！武本って人の墓？違う！泉ピン子なの！って。だけど『泉ピン子之墓』とはできないじゃない。夫居るしね」とらしいこだわりも明かした。