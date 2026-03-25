LINEヤフーが韓国カカオゲームズの筆頭株主に　カカオは第2位株主へ「グローバル市場で新たな成長機会拡大」

カカオのゲーム事業子会社であるカカオゲームズの筆頭株主が、カカオから日本のLINEヤフーに変わる。カカオは第2位株主として、カカオゲームズとの戦略的協力を継続する。

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カカオゲームズは3月25日、LINEヤフーが出資した投資目的のPEファンド「エル・トリプルエー（LAAA）インベストメント」が、筆頭株主のカカオ（持分比率37.6%）が保有する株式の一部を買い取ると発表した。

LINEヤフー側はLAAAインベストメントを通じて、カカオゲームズの2400億ウォン（日本円＝約255億円）規模の第三者割当増資、および600億ウォン（約63億円）規模の転換社債（CB）発行にも参加する。

LAAAインベストメントとカカオ間の取引は、関係当局の承認など行政手続きを経て、5月中までに完了する予定だ。

有償増資や転換社債の引き受けなど、すべての取引手続きが完了すれば、カカオゲームズの株主構成はLAAAインベストメントが筆頭株主、カカオが第2位株主へと変動する。

今回の資本構造の再編は、カカオゲームズのグローバル競争力を一段階高め、持続可能な成長基盤を固める重要な転換点になるものと見られる。

カカオゲームズの関係者は「カカオやLINEヤフー株式会社をはじめとするパートナーとの協力を土台に、グローバル市場で新たな成長機会を拡大していく」と述べた。

新たな筆頭株主となるLINEヤフー株式会社は日本や東南アジア、北米などのグローバルインフラを保有する世界的なIT企業であり、従来の筆頭株主であったカカオも旧株の売却代金の一部を今回の取引に再投資することで、カカオゲームズとの協力を継続する予定だ。

カカオゲームズは3月26日、京畿道龍仁市（キョンギド・ヨンインシ）のカカオAIキャンパスで株主総会を開き、ハン・サンウ代表取締役の再任案について議論する。ただし、株主総会の議案およびハン代表の再任の成否については変更がないとカカオゲームズ側は説明している。

（記事提供＝時事ジャーナル）