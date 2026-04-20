LINEヤフーのAIサービスのイメージ画面＝20日午後、東京都港区LINE（ライン）ヤフーは20日、通信アプリLINE」やインターネット検索サイト「ヤフージャパン」からアクセスできる新たな人工知能（AI）サービスの提供を始めた。対話型で、利用者の疑問に答えたり、買い物や旅行計画などに関する最適な選択肢を提案したりする。新サービス名は「Agenti（エージェントアイ）」。利用者が「新しい家電が欲しい」、「京都の観光