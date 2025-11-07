LINEヤフーは11月6日、「Yahoo！オークション」及び「Yahoo！フリマ」にて適用される「新作ゲームソフトの定価以上での販売禁止」に関するガイドラインを発表しました。11月13日から適用されるこの措置は、ゲームカテゴリにおいて発売日から1か月間、新作ソフトの「メーカー希望小売価格（定価）」を超える価格での出品を禁止するというもの。転売による価格高騰やユーザーが正規価格で購入できない状況への対応策として注目さ