月収30万円で貯金額は「リアルに3万円」 フォロワー17万人のインフルエンサーが明かす壮絶な上京秘話と懐事情
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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「配信者さんにインタビュー」と題した動画を公開。フォロワー17万人を超える23歳のインフルエンサーが、現在の月収や貯金額、さらには上京直後に路上生活を送っていた壮絶な過去を明かした。
動画に登場したのは、「世界を変える男」として活動する23歳のインフルエンサー。現在のフォロワー数は17万人を超え、「今年中に100万人」という目標を掲げている。自身のコンテンツについて「NGなしで何でもやります」と語り、インタビューの流れで「こんなウサイン・ボルトは嫌だ」という一発ギャグを披露する場面も見られた。
気になる収入について尋ねられると、アルバイトなども含めた月収は「20～30万の間」だと回答。そのうちTikTokからの収益は約10万円ほどだという。さらに、現在の貯金額を問われると、指を3本立てながら「リアルに3万円」と赤裸々に明かした。
彼はもともと福岡県の大学に通っていたが、「有名になりたい」という一心で卒業と同時に上京。しかし、上京したその日に家が借りられないという事態に見舞われ、「歌舞伎町で路上生活」をしていたという壮絶な過去を告白した。
インフルエンサーを志したきっかけは、幼い頃から「目立つのが好きで、テレビ出たいとか有名になりたいって気持ちがあった」ことだという。家族の反応については、心配されるどころか「お前ならいける」と応援してくれていると語り、その言葉を胸に「絶対に恩返しをしたい」と力強く述べた。
動画の最後には、視聴者に向けて「俺が世界を変える！」と自身の決め台詞で締めくくった。路上生活という苦境を乗り越え、夢に向かって突き進む彼の姿が印象的な動画となっている。
動画に登場したのは、「世界を変える男」として活動する23歳のインフルエンサー。現在のフォロワー数は17万人を超え、「今年中に100万人」という目標を掲げている。自身のコンテンツについて「NGなしで何でもやります」と語り、インタビューの流れで「こんなウサイン・ボルトは嫌だ」という一発ギャグを披露する場面も見られた。
気になる収入について尋ねられると、アルバイトなども含めた月収は「20～30万の間」だと回答。そのうちTikTokからの収益は約10万円ほどだという。さらに、現在の貯金額を問われると、指を3本立てながら「リアルに3万円」と赤裸々に明かした。
彼はもともと福岡県の大学に通っていたが、「有名になりたい」という一心で卒業と同時に上京。しかし、上京したその日に家が借りられないという事態に見舞われ、「歌舞伎町で路上生活」をしていたという壮絶な過去を告白した。
インフルエンサーを志したきっかけは、幼い頃から「目立つのが好きで、テレビ出たいとか有名になりたいって気持ちがあった」ことだという。家族の反応については、心配されるどころか「お前ならいける」と応援してくれていると語り、その言葉を胸に「絶対に恩返しをしたい」と力強く述べた。
動画の最後には、視聴者に向けて「俺が世界を変える！」と自身の決め台詞で締めくくった。路上生活という苦境を乗り越え、夢に向かって突き進む彼の姿が印象的な動画となっている。
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