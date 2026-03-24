寄り添いながら寝転がり、同じタブレットで一緒にショート動画を楽しんでいたという女の子と柴犬さん。思った以上に平和で尊い光景が話題になっているのです。

ずっと見ていたくなる『家族』という言葉がしっくりとくる微笑ましい光景は記事執筆時点で2万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられています。

【動画：タブレットを一緒に見る女の子と犬→まるで本当の姉妹のような『平和な光景』】

一緒に動画を観る女の子と柴犬さん

Xアカウント『@shibainukome』に投稿されたのは、微笑ましい日常の一コマ。この日、お姉ちゃんと柴犬「こめ」ちゃんは一緒にショート動画を楽しんでいたのだといいます。

のんびりと寄り添いながら寝転んでいたというお姉ちゃんとこめちゃん。

思った以上に『平和な光景』が尊いと話題

耳をぴょこぴょこと動かしたり、動画について言葉を交わすかのような仕草を見せたり…その後ろ姿は『姉妹』『家族』という言葉がぴったりで、あまりにも微笑ましいものだったそう。

どうやらおふたりはワンちゃんの動画を一緒に見ていた模様。日頃からテレビや動画を観るというこめちゃん、真剣に動画を観るその後ろ姿はまるで小さな子どものよう。

お姉ちゃんとの穏やかな時間、こめちゃんの愛くるしい後ろ姿は多くのユーザーをほっこりと和ませることとなったのでした。

この投稿には「並んだ後ろ姿が家族という感じですね」「素敵な姉妹ですね」「可愛いね」「ちゃんと見てる！」「ほっこりしました」などのコメントが寄せられています。

お転婆で甘えん坊な柴犬の女の子

2024年11月24日生まれのこめちゃんは、お転婆で甘えん坊な女の子。ぬいぐるみのような愛くるしい美貌とは裏腹に、タフでやんちゃな一面もたくさんある魅力の1つ。

お姉ちゃんとは大の仲良しで、一緒に動画を観たりご飯を作ってもらったり。その関係性はまさに『姉妹』そのものだといいます。

ご家族に溺愛されながらのびのびとマイペースに暮らすこめちゃんは、日々柴犬の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@shibainukome」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。