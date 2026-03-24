ピークデザイン（Peak Design）は、スマートフォンなどに使用できる「モバイルストラップシリーズ」を28日に発売する。普段使用しているものを首や手首などにかけられるストラップで、独自機構により簡単に付け外しできる。

ピークデザイン独自のカメラ用ストラップコネクター「アンカーリンクス」の技術を応用し、モバイルデバイスに適したサイズに進化させたコネクター「マイクロアンカー」を採用する。

マイクロアンカーの重さは0.04g、デバイスをつなぐコードは直径1mm。耐荷重は約23kg。

コードは、摩耗すると内部の赤いコアが露出して交換時期が分かる、ピークデザインならではの設計。接続部には、ストラップのねじれを解消するスイベル機構を内蔵する。

スマートフォンでの使用については、すべてのピークデザイン製スマートフォンケースや、ストラップホールのあるサードパーティ製ケースに直接装着できる。

各モデルに付属する「モバイル ストラップ アダプター」を併用することで、下部の充電ポート部分に穴が開いているタイプの市販ケースでも使用できる。

スマートフォン以外にも、コンパクトデジタルカメラや小型フィルムカメラ、鍵、イヤホンケースなどの小物類にも装着可能。

3種類のストラップとアクセサリー

モバイルストラップシリーズは、用途に合わせて3種類のモデルが用意される。いずれのモデルにも専用設計のロープを採用し、耐久性と適度な伸縮性を両立する。各モデルのカラーは、ブラックとオーシャンの2色展開。

「モバイル クロスボディ マルチストラップ」は、スマートフォンだけでなく小物も一緒に持ち歩ける多機能モデル。独自のアルミニウム製カラビナパーツに、最大3つのマイクロアンカーハウジングを装着できる。価格は1万2100円。

マイクロアンカーを含む長さは約90～168cm、ロープ径は7mm、マイクロアンカーを除く重さは50g。付属品は、マイクロアンカーが4個、マイクロアンカーハウジングが3個、モバイルストラップアダプターが1個。

「モバイル クロスボディ ストラップ」は、シンプルな2点支持のショルダーストラップ。アクセサリーループを活用し、1点支持への切り替えや、デバイスの取り外し時にストラップを体に沿わせてまとめる使い方に対応する。価格は9900円。

マイクロアンカーを含む長さは約88～164cm、ロープ径は7mm、マイクロアンカーを除く重さは51.6g。付属品は、マイクロアンカーが3個、モバイルストラップアダプターが1個。

「モバイル カフ」は、不意の落下からデバイスを守る手首用リストストラップ。手が滑った瞬間にループが締まる安全設計。価格は6050円。

最短の長さは約20cm、ロープ径は5mm、マイクロアンカーを除く重さは10.3g。付属品は、マイクロアンカーが2個、モバイルストラップアダプターが1個。

また、用途に合わせて追加できるアクセサリー類も同時発売される。

各ストラップに1つ同梱される「モバイル ストラップ アダプター」（2200円）を個別購入できるほか、複数のデバイスで使い回すための「モバイル マイクロアンカー 3パック」（3300円）もラインアップされる。

モバイル ストラップ アダプター

モバイル マイクロアンカー 3パック

生涯保証

ピークデザインは、モバイルストラップシリーズを含む全製品で生涯保証（LIFETIME WARRANTY）を提供している。国内正規販売店で購入した製品が対象。

ピークデザイン製品の機能が損なわれたり欠陥が見つかった場合は、修理または新品交換を受けられる。修理品・交換品についても生涯保証が適用される。

ピークデザイン製品日本総代理店は銀一が担っており、たとえばAmazon.co.jpではストア名「銀一株式会社」が国内正規販売店となる。