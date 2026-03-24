「ステキなパパ」田村淳、娘たちへ「周りの目を気にせずに自分らしく生きてほしい」とメッセージ
元お笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号の田村淳さんは3月23日、自身のInstagramを更新。「娘たちへ」と題したメッセージと共に、家族で過ごす休日のプライベートショットを公開しました。
【写真】田村淳、家族とのプライベートショット
コメントでは「娘さんのファッション素敵すぎます！！オシャレー」「それぞれの個性大事にしていって欲しいです」「ファッション、センス、パパ似」「素晴らしい素敵なパパで憧れます」「周りの目を気にせず、、ほんまにそうですね」「オリジナルろうそく素敵ですね」「ステキなパパだわ」など、さまざまな声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】田村淳、家族とのプライベートショット
「ファッション、センス、パパ似」田村さんは、キャンドル作りを体験できる店を訪れた際の写真を8枚投稿。色とりどりの材料を使い、娘たちが自由に創作を楽しむ姿を見守る様子を披露しました。「自由にのびのび自分らしく手作りを楽しんでる様子をパパとママは微笑ましく観てたんだ」と、振り返りつつ「大人になっても周りの目を気にせずに自分らしく生きて欲しいなぁ」と、娘たちへメッセージを送っています。
「52歳になりました」普段から娘へのメッセージと共にいろいろな写真を公開している田村さん。2025年12月4日には、「52歳になりました」と自身の誕生日を報告し、1枚の写真を公開しました。「52」という大きな数字のバルーンをバックに、淳さんと2人の娘がぎゅっとハグを交わす、なんともほほ笑ましい家族ショットです。今後の投稿も楽しみですね
(文:五六七 八千代)