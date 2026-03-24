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ゴールドカードマニアchが自身のYouTubeチャンネルで「【年会費無料ゴールド】ポイ活に疲れた人の救世主？JACCS Gold Time（ゴールドタイム）を類似クレカも含め解説【最強の1枚】PR」と題した動画を公開。複雑なキャンペーンやポイント交換に疲弊する「ポイ活疲れ」の現状に触れ、あえて「何もしなくていい」ことを追求したジャックスのゴールドカード「Gold Time」を「究極の合理主義カード」として解説している。



動画の冒頭、クレジットカード初心者の「クレカ」ちゃんが「最近クレジットカードのキャンペーンを追いかけるのに疲れちゃった」と悩みを吐露。「100万円使わないと損」といった条件やポイント交換先の検討に追われる日々に疲弊しているという。これに対し、専門家は「ポイ活疲れ」という言葉も生まれていると指摘し、複雑な条件を排した合理主義な人々に支持されるカードとして「Gold Time」を紹介した。



このカードの年会費は通常5,500円だが初年度は無料で、2年目以降も「年に5回使うだけ」で無料になる。金額の指定はないため、コンビニでコーヒーを5回購入するだけでも条件を達成でき、実質永年無料でゴールドカードを維持できるという。



ポイント制度の最大の特徴は、そのシンプルさにある。基本還元率は1.0%と高水準でありながら、貯まったポイントは「Jデポ」という仕組みで翌月のカード請求額から自動的に値引きされる。これにより、ポイントの交換先を悩んだり、有効期限を気にしたりする手間が一切なくなる。「勝手に節約されている」状態が実現するため、管理の手間をゼロにしたい人にとっては大きなメリットだと説明した。



動画では、年会費無料ゴールドの代表格である三井住友カード ゴールド（NL）やエポスゴールドカードとの比較も行われた。これらのカードは「年間100万円利用」を達成すれば年会費が無料になり、さらにボーナスポイントも付与されるが、そのためには常に利用額を意識する「修行」が求められる。一方でGold Timeには年間ボーナスポイントがないが、その分、利用額に関わらず常に1.0%の還元を受けられる安定感があると分析。「修行というプレッシャーを感じたくない人や、年間の利用額がバラバラな人にとっては、ゴールドタイムの方がずっと使い勝手が良い」と結論づけた。



専門家は、このカードの唯一のデメリットとして「ポイントを貯める楽しみがまったくない」ことを挙げる。ポイントが自動で消費されるため、「10万ポイント貯まったから旅行に行こう！」といったゲーム的な楽しみ方には向かない。しかし、ポイ活に振り回される時間を自身の好きなことに使い、有意義な時間を過ごすことこそ「真のゴールドタイム」なのかもしれないと語り、動画を締めくくった。