止まらないおいしさ！「コーン缶」で作れる即席おつまみ5選

簡単なのにおいしい「コーン缶」おつまみ

常備しやすい「コーン缶」を使った、おつまみにピッタリな簡単レシピをご紹介します！

ホイルにくるんで焼くだけ！

チーズのカリカリがたまらない！

絶品！超簡単なかき揚げ

餃子の皮でサモサ風に

おやつやお弁当にもピッタリ◎

即席でおいしい！絶対作りたい「コーン缶」レシピ

いかがでしたでしょうか？コーン缶は保存がきくので、いざというときに常備しておきたいですよね。

コーン缶のみで簡単に仕上げられたり、揚げ物のハードルを下げる簡単レシピなど、すぐ作りたくなるものばかり！

水気をしっかりきるなど、コツさえ押さえてしまえばあっという間に完成します。

おつまみはもちろん、子どものおやつやお弁当にも活躍できるレシピです。あと一品に困ったときにも重宝しますね！

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。