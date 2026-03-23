【衛生観念ヤバ！義両親と同居】「別居したい…」けど体調不良・ワンオペ不安＜第9話＞#4コマ母道場
衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。
第9話 もう限界かも
【編集部コメント】
なるほど……フミカさんの体調面が影響して同居にとどまったいきさつもあったのですね。確かにこの状況で別居をしてワンオペ育児をするというのは、なかなか現実的ではないでしょう……。産後リズムがだいぶ落ちついてきた頃に頑張ってみたこともあるようですが、早々に体調を崩してしまったフミカさん。義両親の言葉もあり、ムリに家事をせず育児に専念していたようです。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙
第9話 もう限界かも
【編集部コメント】
なるほど……フミカさんの体調面が影響して同居にとどまったいきさつもあったのですね。確かにこの状況で別居をしてワンオペ育児をするというのは、なかなか現実的ではないでしょう……。産後リズムがだいぶ落ちついてきた頃に頑張ってみたこともあるようですが、早々に体調を崩してしまったフミカさん。義両親の言葉もあり、ムリに家事をせず育児に専念していたようです。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙