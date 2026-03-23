原点回帰を掲げた最新版のデザイン

フォルクスワーゲンは、ユーザーの意見へ耳を傾けた。キャビンに、沢山の物理スイッチが帰ってきた。あって欲しい所に、ちゃんとある。

【画像】帰ってきた物理スイッチ VW ID.クロス サイズの近い電動クロスオーバーは？ 全161枚

AUTOCARでは何度か触れてきたが、同社のバッテリーEV、ID.シリーズのタッチモニターとタッチセンサー中心のインターフェイスには、少なくない不満が寄せられていた。シンプルなデザインは好ましくても、やや過剰なミニマリズムともいえた。



フォルクスワーゲンID.クロス（プロトタイプ）

しかし、完成間近のID.クロスでは方針転換。フォルクスワーゲンは「原点回帰」というテーマを掲げ、デザインを進めたという。ちなみに、プロトタイプにはユーカリの鉢植えが飾られていたが、量産版との関係はないという。

さて、このID.クロスは、フロントに駆動用モーターを搭載した前輪駆動。サスペンションは前がマクファーソンストラット、リアがトーションビームと、従来的な構造を取る。ブッシュの調整で、柔らかな乗り心地と静寂性を高めたと主張される。

広い車内と要所に並ぶ物理スイッチ

カモフラージュで全貌は確認できないが、インテリアデザインはシンプル。それでも、エアコンには物理スイッチが充てがわれ、ステアリングホイールにも複数のスイッチが並ぶ。パワーウインドウは、従来通り開閉できる。ドアハンドルも触り慣れた形状だ。

ステアリングホイールは、上下がフラット。この方がメーター用モニターを確認しやすいと、同社は主張する。回生ブレーキの強さは、タッチモニター上で強弱を変更できる。



フォルクスワーゲンID.クロス（プロトタイプ）

メーターのグラフィックは、知っている人なら初代ゴルフ風だと気付くはず。丸いスピードメーターと、タコ代わりのエネルギーメーターが描かれる。運転支援システムの設定や、駆動用バッテリーの残量も確認できる。

車内は同クラスとしては広く、ボディの寸法はTクロスと同等だが、Tロック並みの空間を確保したという。荷室も広く、床下に収納がある。

鋭い発進加速に前輪駆動らしい振る舞い

シングルモーターの最高出力は210psで、最大トルクは29.5kg-m。車重は1548kgとされ、100km/hを過ぎると勢いは若干鈍るものの、発進加速は鋭く、走りは活発といえる。追って、リミテッドスリップ・デフを組んだ高性能版も登場するとか。

踏み込む量に応じて、回生と摩擦が調整される高度なシステムを実装し、ブレーキペダルの感触は優秀。回生ブレーキだけで、最大2.2Gの制動力を生み出せ、強くすればワンペダルドライブへ近い運転にも対応する。



フォルクスワーゲンID.クロス（プロトタイプ）

前後の重量配分は55：45と前寄りで、実際の印象もフロントヘビー。前輪駆動のハッチバックらしい、運転する魅力がある。フロントタイヤがボディを導き、リアが追従するような、カーブでの清々しい振る舞いが気持良い。

適度なボディロールで、重心移動を感じさせつつ、不安定さを滲ませることはない。ホットハッチのように、車高が低いわけではないけれど。車重がある程度あるため、乗り心地も良好。ドライブモードで、アクセルレスポンスとエアコンの動作が調整される。

従来のブランドらしい方向性がうれしい

電費は優れるようで、プロトタイプを試乗した今回の平均は、7.2km/kWhだった。駆動用バッテリーは52kWhのNMCユニットで、航続距離は450kmが主張される。急速充電は最大105kW。最短24分で、残量10％から80％まで回復できるとのこと。

アダプティブダンパーを組んだ、ダイナミックシャシー・コントロール（DCC）も選べる予定。四輪駆動版も登場するだろう。原点回帰を掲げつつ、複雑な技術への積極性は変わらないのかもしれない。



フォルクスワーゲンID.クロス（プロトタイプ）

とはいえ、正式発表前ながら、ID.クロスは既存ユーザーへ高い満足感を与えそう。当初のID.シリーズへ並ぶ革新性はなくても、見た目も含めて、従来のブランドらしい方向性が目指されたことへ喜ぶ人は多いはず。

◯：確認しやすいメーター用モニター 広く実用的な車内

△：回生ブレーキ用パドルは欲しい DCCなどの機能は小さなワーゲンに必要だろうか

フォルクスワーゲンID.クロス（プロトタイプ）のスペック

英国価格：約2万5000ポンド（約525万円／予想）

全長：約4160mm

全幅：約1840mm

全高：約1590mm

最高速度：159km/h

0-100km/h加速：8.0秒（予想）

航続距離：450km

電費：8.0km/kWh（予想）

CO2排出量：−g/km

車両重量：1548kg（予想）

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：52.0kWh

急速充電能力：105kW（DC）

最高出力：210ps

最大トルク：29.5kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動



フォルクスワーゲンID.クロス（プロトタイプ）